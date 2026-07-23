Немецкий производитель батарей Varta банкротится через 139 лет после основания Деиндустриализация в Германии набирает обороты, охватывая все новые отрасли и ко.
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Немецкий производитель батарей Varta банкротится через 139 лет после основания Деиндустриализация в Германии набирает обороты, охватывая все новые отрасли и ко.
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