Суд в Кемерово арестовал мастера транспортной компании после ДТП с трамваями

Центральный районный суд в Кемерово заключил под стражу до 6 августа мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» Тимура Хакимова, проходящего одним из подозреваемых по делу о ДТП с трамваями в городе.
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