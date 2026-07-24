«Живая» и «мёртвая»: научный детектив Виктора Кордюкова

Вода — одна из самых изученных и одновременно самых мифологизированных субстанций на Земле. Едва ли не каждый слышал о загадочной «живой» и «мёртвой» воде, но мало кто знает, что эти термины имеют не только сказочное, но и совершенно реальное происхождение.