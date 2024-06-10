Вслед за вступлением В НАТО Финляндии отправила ВСУ своё новейшее вооружение

Финляндия отправляет на Украину образцы оружия ранее не испытанные даже на полигонах.Финский генерал Микко Хейсканен заявил об отправке Финляндией на Украину ранее не испытанных образцов вооружения собственной разработки.
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