Время покажет на Первом канале 27.07.2026 смотреть онлайн

27 июля 2026. … В выпуске: — оперативная информация о ходе боевых событий, фронтовые сводки; — Владимир Путин в день ВМФ пообщался с жителями Санкт-Петербурга, позже на совещании с военными он подчеркнул, что Украина со временем потеряет свои позиции Сообщение Время покажет на Первом канале 27.
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