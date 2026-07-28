В Пскове подвели итоги культурного проекта «Классика для всей семьи»

Во Пскове прошел четвертый этап федерального проекта «Классика для всей семьи». Организаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры Псковской области и компании «КиноФокус».
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