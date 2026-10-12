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Любовь Толкалина и Егор Кончаловский поддержали дочь на открытии её персональной выставки

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский поддержали дочь на открытии её персональной выставки

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский поддержали свою 25-летнюю дочь Марию на открытии её персональной выставки-инсталляции "В лицах".

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