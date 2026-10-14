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Царьград

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DPA: ошибка пилота вызвала ЧС в аэропорту Нюрнберга 13 октября

DPA: ошибка пилота вызвала ЧС в аэропорту Нюрнберга 13 октября

Ошибка пилота Boeing 737-800 вызвала ЧС в Нюрнберге 13 октября. Из-за неверного ввода кода сигнализировалось о захвате, что активировало реакцию экстренных служб Германии.

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