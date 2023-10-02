Боррель отказался отвечать на вопрос о возможных выборах на Украине в 2024 году

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который в настоящий момент находится в Киеве, отказался отвечать на вопрос о возможных выборах на Украине в 2024 году.
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