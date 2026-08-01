Капремонт многоквартирных домов: объёмы, финансирование и динамика работ

В Татарстане продолжается программа капремонта многоквартирных домов. В этом году планируется обновить 813 домов в 41 муниципальном образовании, а также заменить 126 лифтов в 57 жилых домах в 6 муниципалитетах.
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