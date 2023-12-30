Небензя: если бы не украинские силы ПВО, жертв среди мирных жителей не оказалось бы

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что если бы украинские средства противовоздушной обороны не были размещены в жилых кварталах, обошлось бы без жертв среди гражданских лиц при массированном российском обстреле 29 декабря.
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