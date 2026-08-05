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Новости Тамбова

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В ТГТУ прошёл летний профсоюзный интенсив для студенческого актива

В ТГТУ прошёл летний профсоюзный интенсив для студенческого актива

В Тамбовском государственном техническом университете состоялся летний профсоюзный интенсив, объединивший активных студентов на площадке, где учёба сочеталась с командной работой, творчеством и развитием жизненных навыков.

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