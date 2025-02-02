Лидер АдГ выразила надежду, что США и Россия завершат конфликт на Украине

ТАСС/Валерий Шарифулин Председатель и кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на предвыборном мероприятии АдГ выразила надежду на то, что Москва и американский президент Дональд Трамп проведут совместную работу над скорейшим завершением конфликта на Украине.