Лидер АдГ выразила надежду, что США и Россия завершат конфликт на Украине

ТАСС/Валерий Шарифулин Председатель и кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на предвыборном мероприятии АдГ выразила надежду на то, что Москва и американский президент Дональд Трамп проведут совместную работу над скорейшим завершением конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии