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Малком – самый популярный капитан в Fantasy РПЛ. Промес и Дзюба в топ-3

Малком – самый популярный капитан в Fantasy РПЛ. Промес и Дзюба в топ-3

Лучшего бомбардира прошлого сезона сделали капитаном 55% фэнтези-менеджеров, взявших его в свой состав и 24% всех игроков по состоянию на 23:30 среды, 19 июля.

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