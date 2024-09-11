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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профориентационные мероприятия в учреждении.

Профориентационные мероприятия в учреждении.

10.09.2024 в государственном учреждении образования ´Средняя школа № 24 г.Бобруйска´ прошло мероприятие с учащимися 1-3 классов, дети познакомились с профессией пожарного, а также закрепили знания о правилах безопасного обращения с огнем.

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