Тарханов о Шапи в МЛС: «В «Канзасе» будет возможность прогрессировать. Он еще не полностью раскрыл свой потенциал»

«Чемпионат США достаточно конкурентный, там играют много сильных футболистов, чего только стоит «Интер Майами», за который выступают Месси, Суарес, Бускетс.
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