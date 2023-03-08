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Кремль назвал статьи о «Северных потоках» скоординированным вбросом

Публикации американской газеты The New York Times (NYT) и немецкой Die Zeit об «украинском следе» в организации взрыва двух газопроводов «Северный поток» — это скоординированный вброс, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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