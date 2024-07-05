В челябинском сквере Искусств начнутся бесплатные тренировки для скейтеров

Роллердром в новой части сквера Искусств в Челябинске приглашает на бесплатные тренировки. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, именно здесь базируется Федерация скейтбординга Челябинской области.
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