Адвокат Кудерко: Что делать при неверных счетах ЖКХ?

Адвокат Елена Кудерко призывает русских проверять начисления за коммунальные услуги на соответствие показаниям счётчиков и информировать управляющие компании и ресурсоснабжающие организации о возможных ошибках в расчётах.
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