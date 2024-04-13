Тошнит уже от этих "мирных хитрых планов!"

Если уж Р. Ищенко, способного сделать хитрый план из чего угодно, раздражают очередные "мирные инициативы", то что уж о нас, пессимистах и всепропальщиков, говорить?!! Впрочем, давайте лучше почитаем отрывки из новой большой статьи Р.