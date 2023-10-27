Беспилотники ВСУ вечером 26 октября трижды атаковали Курскую АЭС в Курчатове. Один дрон взорвался у склада с ядерными отходами, сообщает Telegram-канал Baza.
Baza: ВСУ попытались атаковать склад с ядерными отходами Курской АЭС
Комментарии
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А
Александр
Надо не Купол, а хохлонацистам по всем «куполам».
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3 д.
Лидия
Кто-то всё ещё пытается их называть братьями. Если бы было возможно перехватить управление их беспилотниками, развернуть и направить в сторону Лондона, а если повезёт, то и уронить"случайно" на него что-нибудь. Глядишь, и успокоится шило в заднице у англосаксов на время.
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3 д.
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