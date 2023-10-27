Baza: ВСУ попытались атаковать склад с ядерными отходами Курской АЭС

Лидия

Кто-то всё ещё пытается их называть братьями. Если бы было возможно перехватить управление их беспилотниками, развернуть и направить в сторону Лондона, а если повезёт, то и уронить"случайно" на него что-нибудь. Глядишь, и успокоится шило в заднице у англосаксов на время.