Губернатор ЯНАО поздравил работников органов местного самоуправления

В России 21 апреля сотрудники муниципалитетов отмечают профессиональный праздник. Глава Ямала поблагодарил представителей органов местного самоуправления за плодотворную работу, стремление сделать округ лучше.
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