Объемы выявленной контрабанды наличности через российскую границу выросли в 10 раз

Симферополь, 16 сентября. Крыминформ. Объем наличных денег, незаконно перемещенных через границу России в январе-августе текущего года, составил 1,4 млрд рублей, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода.
Симферополь, 16 сентября. Крыминформ. Объем наличных денег, незаконно перемещенных через границу России в январе-августе текущего года, составил 1,4 млрд рублей, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода.
Свежие комментарии