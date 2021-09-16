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Объемы выявленной контрабанды наличности через российскую границу выросли в 10 раз

Объемы выявленной контрабанды наличности через российскую границу выросли в 10 раз

Симферополь, 16 сентября. Крыминформ. Объем наличных денег, незаконно перемещенных через границу России в январе-августе текущего года, составил 1,4 млрд рублей, что более чем в 10 раз превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода.

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