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У России появился главный официальный враг

У России появился главный официальный враг

Среди итогов уходящего года есть один, который явно не войдет в официальные сводки. После десятилетий искусственных иллюзий, наивных надежд и заведомой дезинформации в жизни нашего государства и нашего народа настал момент кристально чистой, незамутненной и абсолютной ясности.

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