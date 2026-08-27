Поезд "Ермак" сняли с линии в новосибирском метро из-за неполадки

Пассажирам на Ленинской линии пришлось ждать около 10 минут, прежде чем движение возобновилось.Утром 27 августа пассажиры новосибирского метро столкнулись с задержкой из-за технической неполадки в новом поезде "Ермак".
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