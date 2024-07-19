КС признал неконституционной законодательную норму о принятии решений ВСМ присутствующим большинством

Конституционный Суд (КС) меняет правила деятельности Высшего совета магистратуры (ВСМ) и отменяет внесенные парламентом в 2022 году поправки, согласно которым решения пленума ВСМ принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов.
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