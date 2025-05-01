К вопросу о правовой природе вознаграждения арбитражного управляющего

Исследуя проблематику начисления вознаграждения управляющего, я наткнулся на интересную позицию судебной практики по вопросу начисления процентов по статье 395 ГК РФ на сумму несвоевременно уплаченного вознаграждения.
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