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Воронежские новости

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В Воронеже женщина сбила девочку-подростка на пешеходном переходе

В Воронеже женщина сбила девочку-подростка на пешеходном переходе

Девочку-подростка сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе в Воронеже. По предварительным данным, 43-летняя жительница Семилукского района на автомобиле «Хендай Солярис» совершила наезд на 14-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

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