В Воронеже женщина сбила девочку-подростка на пешеходном переходе

Девочку-подростка сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе в Воронеже. По предварительным данным, 43-летняя жительница Семилукского района на автомобиле «Хендай Солярис» совершила наезд на 14-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.