Биолог Гомыранов объяснил, почему медведи стали чаще нападать на людей

К концу лета у медведей начинается сезон набора массы в преддверии холодов, они становятся более активны, а люди чаще ходят в лес за грибами и за ягодами и чаще контактируют с хищниками, рассказал биолог Илья Гомыранов в интервью «Газете.
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