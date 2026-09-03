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Аргументы и Факты

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Биолог Гомыранов объяснил, почему медведи стали чаще нападать на людей

Биолог Гомыранов объяснил, почему медведи стали чаще нападать на людей

К концу лета у медведей начинается сезон набора массы в преддверии холодов, они становятся более активны, а люди чаще ходят в лес за грибами и за ягодами и чаще контактируют с хищниками, рассказал биолог Илья Гомыранов в интервью «Газете.

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