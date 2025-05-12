Половину бюджетных мест в российских вузах распределят по госзаказу

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Как минимум половина бюджетных мест в российских вузах будет распределяться путем прямого госзаказа на подготовку специалистов приоритетных сфер экономики страны, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.