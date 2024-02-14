Берни Экклстоун назвал причину скандала вокруг Хорнера в Red Bull

Берни Экклстоун назвал причину скандала вокруг Хорнера в Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolБывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун впервые публично прокомментировал скандал вокруг руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера.
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