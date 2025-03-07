Аль Тани: решение украинского кризиса должно учитывать мнение Москвы и Киева

При урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать мнение Москвы и Киева. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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