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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чендлер Парсонс раскритиковал Тома Тибодо за чрезмерные нагрузки и травмы игроков «Никс»

«Никс» проводят серию с «Пэйсерс» (2-2) на фоне травмы О Джи Ануноби, выбывшие ранее Джулиус Рэндл, Боян Богданович и Митчелл Робинсон не сыграют до конца сезона.

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