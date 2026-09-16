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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнаухов о Головине: «Переход в РПЛ не выглядит рационально, он лидер «Монако», играет в еврокубках. Если уйдет не в ЦСКА, обид никаких не будет»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о возможном возвращении Александра Головина в чемпионат России.

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