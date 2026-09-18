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Кокшаров: «Был интерес из Португалии, но выбрали «Факел»

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров, который выступает за воронежский клуб на правах аренды из «Краснодара», рассказал, что мог летом перейти в португальский клуб.

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