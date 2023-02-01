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Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Бетиса», «Реал» сыграет с «Валенсией» в четверг

Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Бетиса», «Реал» сыграет с «Валенсией» в четверг

«Барселона» в среду сыграет в гостях с «Бетисом» в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги. В четверг «Реал» примет «Валенсию».

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