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Габделганиев Биектау районында Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда лидерлык итә

Габделганиев Биектау районында Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда лидерлык итә

Татарстанда эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев 50 нче Биектау бер мандатлы округы буенча республика Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауларда лидерлык итә.

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