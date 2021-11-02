Глава Ростуризма попросила проверить отели Египта после отравления россиян

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра по туризму и древностям Египта Халеда Эленани провести проверку гостиниц и заведений общественного питания, сообщили в пресс-службе ведомства по итогам переговоров представителей двух стран.
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра по туризму и древностям Египта Халеда Эленани провести проверку гостиниц и заведений общественного питания, сообщили в пресс-службе ведомства по итогам переговоров представителей двух стран.
Свежие комментарии