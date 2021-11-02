Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Глупость какая-то вместо работы. Каким образом собираются сократить выбросы метана на планете, если метан идёт ...Более 80 стран ми...
  • Александр Лисовский
    Дай Бог .Более 80 стран ми...
  • Горбатюк Валерий
    Ой, а шотакое? (как за Перекопом говорят) Турпоток в город обнулился? Ну кто бы мог подумать?.. Ну так обязал бы прив...В Севастополе све...

Глава Ростуризма попросила проверить отели Египта после отравления россиян

Глава Ростуризма попросила проверить отели Египта после отравления россиян

Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила министра по туризму и древностям Египта Халеда Эленани провести проверку гостиниц и заведений общественного питания, сообщили в пресс-службе ведомства по итогам переговоров представителей двух стран.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх