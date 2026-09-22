Врач Кондрахин: ледяные ванны способствуют обновлению организма

«Ледяные ванны» могут принести пользу для здоровья, так как холодная вода стимулирует организм к выработке гормонов стресса, которые «перезагружают» организм.
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