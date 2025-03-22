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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» интересуется 24-летним форвардом Буркардтом из «Майнца», забившим 15 голов в 22 играх в Бундеслиге (Sky Sports)

Нападающий забил 15 голов в 22 играх в Бундеслиге в текущем сезоне и делит 3-е место в гонке бомбардиров.

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