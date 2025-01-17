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Русская весна

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«Украине не место в ЕС»: в Польше поставили Зеленского на место

«Украине не место в ЕС»: в Польше поставили Зеленского на место

В польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) обвинили Зеленского во вмешательстве в их президентские выборы и поддержке Рафала Тшасковского, представляющего правящую «Гражданскую платформу», передает Onet.

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