«Украине не место в ЕС»: в Польше поставили Зеленского на место

В польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) обвинили Зеленского во вмешательстве в их президентские выборы и поддержке Рафала Тшасковского, представляющего правящую «Гражданскую платформу», передает Onet.
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