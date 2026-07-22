Военно-морской салон-2026. Новинки флота

Автор программы Алексей Егоров посетит Международный военно-морской салон «Флот-2026». Увидит, где роботы собирают датчики для подлодок и ледоколов, а также отправится на Волгу, чтобы испытать на воде, а потом и на бездорожье необычную лодку-амфибию - «РИБоход».