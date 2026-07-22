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Военно-морской салон-2026. Новинки флота

Военно-морской салон-2026. Новинки флота

Автор программы Алексей Егоров посетит Международный военно-морской салон «Флот-2026». Увидит, где роботы собирают датчики для подлодок и ледоколов, а также отправится на Волгу, чтобы испытать на воде, а потом и на бездорожье необычную лодку-амфибию - «РИБоход».

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