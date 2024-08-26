С грязными ногами на общий диван в приёмном отделении больницы. Что это, особенность культуры? Или бескультурие

Виктор Борисов

Разделяю ваше негодование дорогие соотечественники....и в то же время уписиваюсь гомерической мочочой80е мне пришлось по службе побывать во всех наших "братских" республиках....и мне понятно возмущение людей европейского склада мышления. их поведением в быту.Дело в том что для них--это НОРМА поведения в их среде это не люди другой культуры..а другой цивилизации...в их домах кроме городских квартир мебели НЕТ...от слова совсем.....и никогда не было дерево ОЧЕНЬ дорого....топят и готовят испоьзуя КИЗЯК.....циновки и коврики...к тому же адаптироваться они не намерены--для них мы"кяфиры" неверные....Это люди из родоплеменного строя.........открою большой секрет----об этом умалчивается---бОльшая часть таджиков.....они этнические таджики из северного Афганистана и восточного Пакистана. поскольку ОСНОВНАЯ масса таджиков проживает в соседних государствах...каким образом попали в Россию? Ведь общей границы у нас с ними нет!!!Элементарно Ватсон!!! Границы то НЕТ!!!...это как нам в пятерочку за туалетной бумагой сходить....покупается таджикский паспорт.......а поскольку тупое безграмотное быдло из афганского кишлака ни кому даже там не нужно...им зеленый свет добрую гостеприимную толерантную.....страну не пуганых идиотов...адаптировать к цивилизации их НЕ ВОЗМОЖНО!!!!Это стадо диких обезьян в человеческой одежде