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Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»

Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»

Белый дом представил Киеву новый вариант сделки по редкоземельным металлам, куда также включена инфраструктура добычи ископаемых, включая ГОКи, порты, шахты и другие объекты.

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Комментарии
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Сергей Николаевич
Кто не успеет выйти из состава Украины, тот и будет платить долги.🤣🤣🤣
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