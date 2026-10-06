«ГигаЧат» Сбера научился создавать видео с синхронным звуком

Максимальная продолжительность ролика со звуком сейчас составляет пять секунд Пользователи «ГигаЧата» получили возможность генерировать видеоролики с речью, музыкой и звуками окружающей среды.
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