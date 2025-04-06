В Петербурге 14-летняя школьница обвинила отчима-узбека в сексуальном насилии

Насилие произошло 8 марта в доме у бабушки.В минувшую пятницу в полицию Волосовского района поступило сообщение от 76-летней соцработника одной из областных школ, что 14-летняя восьмиклассница в доверительной беседе поведала о насильственных действиях сексуального характера со стороны отчима.