Владимир Воронин: "Молдова должна войти в ЕС только с Приднестровьем"

По мнению третьего президента, председателя Партии коммунистов Владимира Воронина, если Молдова и войдет в состав Европеского союза, то это должно произойти исключительно территорией всей страны, включая Приднестровье, и никак иначе.
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