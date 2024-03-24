Запад оценил зверский теракт в “Крокусе”

Они любят когда кто-то рыдает . Вот почему не отвечаем тем же . Так и будем битыми . Это ж классика

"почему не отвечаем тем же" Вы предлагаете в ответ взрывать и стрелять в женщин и детей? И чем вы лучше? Такая же звериная мразь, как террористы.

ч

чвсатпкьл

Что вы здесь копируете все эти идиотские заявления запада, который стремится всегда к тому, чтобы направить все события в нужном для них выгодном русле. Даже без какого либо следствия и данных о расследовании этого преступления. Это такая же хрень как о подрыве газопроводов на Балтике. А все эти идиоты в оценке объективности всегда ставят лайк 👍 видимо одобряя эту мерзопакостную западную пропаганду. 🤣😂