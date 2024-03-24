Страна и люди
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Страна и люди

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Запад оценил зверский теракт в “Крокусе”

Запад оценил зверский теракт в “Крокусе”

«Крупномасштабные террористические атаки никуда не делись» Террористическое нападение в Москве стало мрачным напоминанием о том, что крупномасштабные террористические акты никуда не делись, пишет британское издание The Guardian: “Это зверство подчеркивает необходимость бдительности перед лицом угрозы со стороны филиала “Исламского государства” (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация), которая, похоже, растет”.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Они любят когда кто-то рыдает . Вот почему не отвечаем тем же . Так и будем битыми . Это ж классика
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13 час.
Александр Семенов
&quot;почему не отвечаем тем же&quot; Вы предлагаете в ответ взрывать и стрелять в женщин и детей? И чем вы лучше? Такая же звериная мразь, как террористы.
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12 час.
ч
чвсатпкьл
Что вы здесь копируете все эти идиотские заявления запада, который стремится всегда к тому, чтобы направить все события в нужном для них выгодном русле. Даже без какого либо следствия и данных о расследовании этого преступления. Это такая же хрень как о подрыве газопроводов  на Балтике. А все эти идиоты в оценке объективности всегда ставят лайк 👍 видимо одобряя эту мерзопакостную западную пропаганду. 🤣😂
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12 час.

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