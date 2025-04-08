Рассказовский парк "Патриот" за 14 млн рублей благоустроит местный предприниматель

Благоустройством парка "Патриот" в городе Рассказово займётся местный предприниматель. ИП Андрей Субочев стал победителем аукциона, снизив начальную стоимость работ на 2,4 миллиона рублей – с начальных 16,3 миллиона до 13,9 миллиона рублей.
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