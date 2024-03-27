Уполномоченный и Глава Екатеринбурга обсудили вопросы защиты прав добросовестного бизнеса

26 марта 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей встречи в Администрации города Екатеринбурга, прошедшей после назначения Елены Артюх на должность Уполномоченного на новый пятилетний срок, обсудили вопросы сотрудничества в сфере защиты прав добросовестного бизнеса, развития предпринимательства и разрешения системных затруднений для улучшения условий ведения деятельности в Екатеринбурге.